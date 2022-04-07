الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

جريدة الدستور

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بيان رسمي، القمص أرسانيوس وديد، راعي كنيسة السيد العذراء مريم بحي محرم بك بالإسكندرية ومؤسس كنيسة السيدة العذراء ومار بولس الرسول بحي كرموز.

وقال القمص موسى إبراهيم، متحدث الكنيسة، إن القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة كرموز، محرم بك بالإسكندرية، مساء اليوم، تعرض لاعتداء باستخدام آلة حادة في رقبته، من قِبَل شخص مجهول، نُقِل على أثره إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل، إلا أن روحه الطاهرة فاضت عقب وصوله المستشفى.

وأضاف: “ألقت الأجهزة الأمنية على القاتل، وجار التحقيق معه لمعرفة هويته ودوافعه لارتكاب هذا الحادث الغادر”.

وتابع: وتنعى الكنيسة هذا الأب المبارك الذي كرس حياته لله، واليوم قدم حياته كلها شهادةً أمينة له. عالمين وواثقين أنه "إِنْ عِشْنَا فَلِلرَّبِّ نَعِيشُ، وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَمُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَإِنْ مُتْنَا فَلِلرَّبِّ نَحْنُ." (رو ١٤ : ٨).

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