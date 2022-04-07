رحل اليوم.. مَن هو كاهن الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد؟

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الخميس، القمص أرسانيوس وديد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بحي محرم بك، ومؤسس كنيسة السيدة العذراء ومار بولس الرسول في كرموز.

من هو القمص ارسانيوس؟

ولد عام 1966م، أي أنه رحل عن عمر ناهز السادسة والخمسين عامًا، كما قضى فترة في خدمة الله بالكنيسة القبطية تجاوز السابعة والعشرين عامًا، حيث إنه سيم راعيًا بيد البابا الراحل شنودة الثالث، في 16 من يونيو عام 1995، بعد زواجه من تماف مارثا زوجته، وذلك أمرًا طبيعيًا لأن الإسكندرية لم يكن قد سيم عليها أي أساقفة قبل تولي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السدة البطريركية، بل كانت تعتبر ايبارشية البابا شخصيًا.

وقام البابا تواضروس شخصيًا أيَضا بترقيته في 16 من أكتوبر عام 2021.

و قال القمص رويس مرقس، الوكيل السابق لبطريركية الاقباط الارثوذكس بالاسكندرية، في تصريح له، إن القمص ارسانيوس وديد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للاقباط الارثوذكس بحي مُحرم بك بالاسكندرية، كان من الخدام الافاضل في الكنيسة القبطية الارثوذكسية في الاسكندرية، وبناء عليه تم اختياره لنوال نعمة الكهنوت.

أحدث إنجازاته

وأضاف "مرقس" ان القمص ارسانيوس انتهى مؤخرا من بناء كنيسة تحمل شعار السيدة العذراء مريم والقديس مار بولس الرسول للاقباط الارثوذكس في حي كرموز بنفس المحافظة.

وأوضح القمص رويس مرقس، أن الكنيسة تعتبر القمص المعتال شهيدًا وشفيعًا، بعد الاعتداء الذي تعرض له خلال سيره بأحد مناطق الإسكندرية.

كواليس مقتل القمص ارسانيوس

قال القمص رويس مرقس، إن القمص ارسانيوس وديد، تعرض للاعتداء بسلاح أبيض من أحد الأشخاص خلال سيره بمنطقة محمد نجيب في الإسكندرية ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم وتُجري النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.

وأكد القمص رويس مرقس، أن الواقعة لم تحدث داخل الكنيسة أو مبنى الخدمات كما أشيع لكن الحادث تم في الشارع، موضحًا أنه حين طٌعن تم نقله إلى أحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بحي سيدي جابر، الا ان امر الله قد نفذ مشيرا الى ان الحادث تم في تمام الساعة التاسعة والربع تقريبا.