الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 6.. وزير الداخلية لـ«مرسى»: «المظاهرات سلمية ولا يمكننا التدخل»

مرسي
مرسي

أبرزت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3، الذي يعرض على قناة "أون إي"، رد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية في عهد حكومة الإخوان الإرهابية- يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق- على الرئيس المعزول محمد مرسي- يجسد شخصيته الفنان صبري فواز- على ما يحدث من تظاهرات أمام قصر الاتحادية المطالبة بإسقاط نظام الإخوان، قائلا له: “المظاهرات سلمية، ولا تمثل خطورة على السلم العام، ولا داعي للتدخل بعنف خوفا من وقوع ضحايا بين المتظاهرين”.

تفاصيل الحلقة 6 من مسلسل الاختيار

نظم شباب الثورة وقتها مليونية شرعية في الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية اعتراضًا على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

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مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار 3 محمد مرسي مسلسل الاختيار 3 أحمد جمال الدين وزير الداخلية الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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