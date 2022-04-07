الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 6| «رمز العدل والحق».. عناصر الإخوان الإرهابية يحاصرون المحكمة الدستورية (فيديو)

الاختيار 3
الاختيار 3

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3- القرار، أحداث حصار المحكمة الدستورية العليا، من قِبل أعضاء الجماعة الإرهابية في محاولة منهم للتخلص من القضاة كما خطط الإخواني خيرت الشاطر الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

وبدأ حديث بين الفنان أحمد عز، والذي يجسد دور أحد الضباط في المخابرات العامة، اسمه مروان، ووالده الذي كان يعمل مستشارًا، ويجسد دروه الفنان القدير خالد زكي، في "ديالوج قصير" طالبًا منه الذهاب للمنزل، قائلًا: "انا مش همشي من هنا يا مروان مش هتحرك مفيش حاجة في الدنيا ممكن ترهبني، 40 سنة بشتغل قاضي ومستشار عمري ما خوفت ولا هخاف، عشان كده مش همشي ولا هتحرك".

ويكمل حديثه: "أنت فاهم يعني إيه يمنعوا قضاة مصر من الدخول للمحكمة، المحكمة الدستورية أعلى درجة في المحاكم في مصر رمز العدل والحق، تقوم تتحاصر وتتعطل".

وليرد الفنان أحمد عز: "إحنا في حرب، والحرب كبيرة ومتطورة".

قنوات العرض للاختيار 3- القرار 

يعرض مسلسل الاختيار 3 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الحلقة السادسة مسلسل الاختيار3- القرار الفنان أحمد عز المحكمة الدستورية قنوات العرض للاختيار 3- القرار لاختيار 3- القرار القرار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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