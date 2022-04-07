الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 6|«مظاهرات وشائعات».. فوضى الجماعة الإرهابية تصيب حياة المواطنين بالشلل

المظاهرات
المظاهرات

يواصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته حول الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنين وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وسلطت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار3، الذي يعرض على قناة أون، المظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفوضى لاسيما بعد رفض الشعب للإعلان الدستوري الإخواني.

ومنذ تولي جماعة الإخوان الحكم وهم لم يتوقفوا عن إطلاق المظاهرات والمسيرات في أنحاء الجمهوريةمما أصاب حياة المواطنين ومصالحهم بالشلل.

بالتزامن مع انطلاق المظاهرات والمسيرات الاخوانية كانت لجان الإخوان الإلكترونية وصفحاتها على “فيس بوك” هو السلاح الذي يستخدمه التنظيم لنشر الشائعات التي تستهدف بشكل أساسي الوعي المجتمعي والنظام السياسي، من أجل خلق فوضى عادة ما تشكل في أدبيات الجماعة قاعدة أساسية تمنحها موطئ قدم بمفاصل الدولة.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، وأظهرت الحلقة رفض الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها، لذلك الإعلان الذي يعبر عن تغول الإخوان على السلطة، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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