الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعيين أول قاضية من أصحاب البشرة السوداء فى أمريكا

جو بايدن
جو بايدن

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على  تعيين القاضية كيتانجي براون جاكسون أمام المحكمة العليا يوم الخميس، مما عزز مكانتها في التاريخ كأول امرأة سوداء تعمل في أعلى محكمة في البلاد.
وحظي تعيين جاكسون باعتبارها القاضية رقم 116 في تاريخ الولايات المتحدة بتأييد الحزبين، مع تصويت نهائي بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47 في مجلس الشيوخ . 
انضم ثلاثة جمهوريين، السيناتور سوزان كولينز من ولاية مين ، وليزا موركوفسكي من ألاسكا، وميت رومني من ولاية يوتا، إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في دعم مرشح الرئيس  جو بايدن. 
وترأست نائبة الرئيس كامالا هاريس ، وهي أول امرأة وأول امرأة ملونة تتولى هذا المنصب ، مجلس الشيوخ أثناء التصويت.
وقالت هاريس وسط تصفيق حار من أعضاء مجلس الشيوخ "في هذا التصويت ، عدد المتعاملين 53. الرافضون 47 وهذا الترشيح مؤكد".
من المرجح أن يكون تعيين جاكسون في المحكمة العليا عنصرًا مهمًا في إرث بايدن ، وكان أول فرصة له لإثبات بصمته في المحكمة العليا. لكن جاكسون لن تتولى المنصة على الفور ، حيث تستعد القاضية ستيفن براير ، التي ستشغل مقعدها ، للتقاعد في نهاية فترة المحكمة العليا هذا الصيف، بحسب شبكة سي بي اس الامريكية.
وشاهد بايدن التصويت مع جاكسون في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض. يلتقط المصورون الاثنين وهما يحتضنان بينما اجتاز مجلس الشيوخ العتبة اللازمة لتأكيدها.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت "إنه يوم رائع ، يوم بهيج ، يوم ملهم لمجلس الشيوخ والمحكمة العليا والولايات المتحدة الأمريكية". "اليوم هو أحد ألمع الأضواء ، ودعونا نأمل أن يكون استعارة ، إشارة إلى المزيد من الأضواء الساطعة القادمة."
توجت الموافقة على ترشيح جاكسون من قبل مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي عملية التأكيد التي تميزت بمحاولات الجمهوريين لتصويرها على أنها قاضية ناشطة ناعمة على الجريمة والتي ستشرع من هيئة المحكمة.

بايدن قاضية أصحاب البشرة السوداء جاكسون جو بايدن

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وائل لطفي

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