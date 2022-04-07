الاختيار 3 الحلقة 6: مرسى سلق الإعلان الدستورى لصالح جماعة الإخوان

بدأت الحلقة السادسة من الاختيار 3 بمشهد يوضح ما حدث قبيل الإعلان الدستوري، ومراحل إعداده على عجالة واستعجال المعزول محمد مرسي وتوجيهه لمحمد البلتاجي بتسريع عملية صياغته والضغط على اللجنة التأسيسية كي يتم إنهاؤه قبل الثاني والعشرين من نوفمبر ٢٠١٢ وهو الموعد المقرر للاستفتاء عليه.

الإخوان بيحضّروا لإعلان الاستفتاء على الدستور ونازلين في مليونية يخربوا البلد



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ويلعب دور الرئيس في الاختيار 3 الفنان صبري فواز، بينما يلعب الفنان هاشم إسماعيل دور محمد البلتاجي، ويذكر أن في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي إعلانًا دستوريًا مكملًا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. ولاقت رفضًا من جميع المؤسسات والأحزاب السياسية وأقرها الإخوان رغمًا عنهم كي يحققوا بها مصالحهم ويضمنوا استمرارهم في السلطة.

وعُرض من السلطة القضائية في مصر حيث اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في مصر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يتضمن «اعتداء غير مسبوق» على استقلال القضاء وأحكامه، وأن المجلس هو المعني بجميع شئون القضاء والقضاة مبديًا «أسفه» لصدور هذا الإعلان.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.