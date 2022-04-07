الاختيار 3 الحلقة 6.. تفاصيل حصار عناصر الإرهابية للمحكمة الدستورية العليا

واصل مسلسل «الاختيار 3» تناول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

"مش هنخطف القضاة .. هنخطف المحكمة" .. خيرت الشاطر خطط ودبّر لحصار المحكمة الدستورية



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من هنا https://t.co/hznYX2uKwo#رمضانك_عندنا والسنة دي مش زي أي سنة!

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تفاصيل حصار جماعة الإخوان الإرهابية للمحكمة الدستورية فى الاختيار 3

وشهدت الحلقة السادسة حصار المحكمة الدستورية، حيث ارتكب عناصر جماعة الإخوان الإرهابية جريمة حصار المحكمة الدستورية العليا، لمدة 18 يوما، ومحاولة منعها من الانعقاد حتى لا تصدر حكم بحل اللجنة التاسيسية لوضع الدستور، ولم يتمكن مستشارى المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذى فرضه آلاف من العناصر الإرهابية.

وجاء الحصار في ديسمبر 2012 عندما أعلنت المحكمة الدستورية عن تحديد جلساتها من أجل نظر الطعون المقدمة على تشكيل المحكمة التأسيسية للدستور وتحصين مجلس الشورى من الطعن عليه، ليصدر صفوت حجازي الإشارة للاحتشاد أمام مقر المحكمة بمنطقة المعادي وغلق الطريق وافتراش الأرصفة، ليفاجأ القضاة صباح يوم القضية بمنعهم من الدخول والهتاف المعادى للمحكمة وأعضائها.

شاهد خيرت الشاطر يخطط لحصار المحكمة الدستورية فى الاختيار 3

"مش هنخطف القضاة .. هنخطف المحكمة" .. خيرت الشاطر خطط ودبّر لحصار المحكمة الدستورية



اتفرج على مسلسل #الاختيار٣ حصرياً في جميع أنحاء العالم على #WATCHIT

من هنا https://t.co/hznYX2uKwo#رمضانك_عندنا والسنة دي مش زي أي سنة!

اشترك الآن pic.twitter.com/SEHSzDdxIj — WATCH IT (@WatchiTMENA) April 7, 2022

وحينها أعلن المستشار ماهر البحيري، تأجيل نظر الجلسات إلى أجل غير مسمى، نظرا للدواعى الأمنية التي تحيط بالمحكمة، بعد قيام الإرهابيين بمنع دخول قضاتها لعقد الجلسات.

ووصفت المحكمة هذا اليوم بأنه يوما حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، وسجلت ببالغ الأسى والألم أن أساليب الاغتيال المعنوي لقضاتها الذي سبق ممارسته الفترة الماضية من هذا الحشد وغيره ممن ينتمون إليه والذي يتظاهر اليوم ضد المحكمة، هي التي قادت إلى هذا المشهد البغيض المفعم بالخزي والعار، بما حمله من تشهير وتضليل وتزييف للحقائق، واصطناع أزمات مع القضاة توم عن مشاعر من الحقد والكرة ومحاولة الانتقام لممارسة مهام عملهم.



مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.