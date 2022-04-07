ملخص أحداث الحلقة 6 من الكبير أوي.. أبرزها الظهور بملابس Squid game

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوى الجزء السادس والذي ينافس به النجم أحمد مكى في السباق الرمضاني الحالي العديد من الأحداث الكوميدية.

وتعرض حلقات مسلسل الكبير أوى الجزء السادس بشكل حصري عبر قنوات ON بشكل يومي خلال شهر رمضان.

ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير

وحقق مسلسل الكبير أوى الجزء السادس نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته وشهدت الحلقة 6 من مسلسل الكبير العديد من المفارقات الكوميدية بين الكبير ومربوحة وأبناء الكبير العترة وجوني.

وبدأت الحلقة بظهور الكبيرة فحت لتبارك للكبير على الزواج.

ثم يتنكر الكبير في زي بابا نويل ليتفقد أحوال المزاريطة بعد زيادة الإشغالات ويتفاجئ بمشاركة د. ربيع في هذه الجريمة دون حصوله على أي تراخيص فيضطر للكشف عن نفسه لأبناء المزاريطة ويهددهم بالردع في حال عدم رفعهم لهذه الإشغالات وأنه سيعيد الانضباط من جديد للمزاريطة.

مسلسل الكبير اوى

فيما ينتقل الكادر إلى مربوحة وأبناء الكبير العترة وجوني والتي تعاني من مقالب هم ويدور حوار كوميدي بين مربوحة والعترة والذي يقول لها.

- انا مش هقولك يامرات ابوي عشان تقيل على لساني .. انا هقولك يامربوحة

لترد مربوحة ماشي

فيقول لها بصي يابت يامربوحة ..

لترد أكده هاكلك بالقلم على وشك.

ثم يقول لها العترة تعالي نتصوروا سيلفي بالكاميرا

لترد مربوحة هنطلعوا في التليفزيون ؟ وانا بردك بقول شكلك مش غريب عليا انت مذيع الشارع ؟ حن عليك هاتلي ٢٠٠٠ جنيه و هدعيلك

فيما يعود الكبير الي المنزل بعد تفقده المزاريطة ويدور حوار كوميدي اخر بين مربوحة والكبير التي تتفاجأ بظهوره بزي بابا نويل

وتقول له حمدالله على السلامة يا كبير

ليقول لها الله يسلمك

لترد مربوحة بشكل كوميدي مانت طلع ليك في الطقومة أهو

وينتقل الكادر الي مشهد يجمع مربوحة وجوني ليحدثها عن أساليب تربية الأبناء وتدعي مربوحة فهمها لما يقوله جوني وهو ما يصيبه بالصدمة

وتنتهي الحلقة بقيام مربوحة بتحضير العشا للكبير وأثناء حديثهم يستكمل جوني والعترة مقالبهم بوضع قنبلة غاز في غرفة والدهم الكبير ليغمي على الكبير وزوجته مربوحة وينتقل المشهد لظهورهم في سجن وظهورهم بملابس لعبة الحبار Squid game

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر إذاعتها مساء اليوم في وقت الإفطار، أي في تمام الساعة 6:20 دقيقة، وتكون إعادة الحلقة، الساعة 1:50 دقيقة صباحًا، كما تقوم القناة بإعادتها مرة ثالثة، في تمام الساعة 2 ظهرًا من مساء اليوم التالي.

مسلسل “الكبير أوي 6” من بطولة كل من الفنان أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وليلى عز العرب، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي وهو احدى انتاجات الشركة المتحدة لانتاج الاعلامي وهن من أبرز المسلسلات التي ينتظرها الجمهور ويتشوّقون لمتابعة أحداثها، مسلسل “الكبير أوي 6”، ما زاد من عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 6 والقنوات الناقلة لها.