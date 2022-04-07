الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«يوتيرن» الحلقة 6: زوجة شقيق يارا تهدد زواج الأخيرة وتفشي سرهما معا

يوتيرن
يوتيرن

تسلط الحلقة السادسة من مسلسل "يوتيرن" الضوء على قضية هامة من قضايا العصر، وهي محاولة الإيقاع بين الأزواج، لأهداف وغايات مختلفة وهو ما حاولت "أميرة"- التي تلعب دورها نانسي صلاح- القيام به في حلقة اليوم.

تفاصيل تجربة الإيقاع بين يارا وزوجها يوسف في مسلسل "يوتيرن"

حاولت أميرة، زوجة شقيق "يارا" دور البطولة الذي تلعبه ريهام حجاج، حين طلبت منها أن تخبر زوجها أنها كانت متواجدة لديها إذا ما حاول الاتصال بها للتأكد من ذلك، في حين ذهبت أميرة إلى يوسف في المكتب وأخبرته أنها تركت زوجته قبل لحظات من قدومها إليه في حين لما تخبرها يارا بذلك ولم تخبرها أنها عادت إلى المنزل.

الأمر الذي دفع زوجها إلى الاتصال بها للتأكد من ذهابها إلى المنزل، وكانت تريد أميرة من ذلك محاولة الإيقاع بين يارا وزوجها، عندما تخبره يارا أنها لاتزال لدى أميرة في حين أن أميرة هي بالفعل مع زوج يارا، ولكن يارا قالت إنها لم تعد مع أميرة لكنها لا تزال خارج المنزل، الأمر الذي أربك خطة أميرة ودفعها إلى القيام بخطة بديله.

الخطة البديلة كانت عندما حاولت إثارة الشك مرة أخرى في قلب يوسف زوج يارا، وتذكيره بالعلاقة التي كانت تجمع زوجته يارا في السابق بابن خالتها، خالد، حيث كان يعملان معا في البحر، قبل أن تتزوجه وتستقيل مؤكدة له أن الجميع كان يعتقد بوجود علاقة بينهم رغم تأكيد كل منهما أنهم مجرد أصدقاء مقربين.

وبعد أن انتهى اللقاء الذي جميع زوج يارا يوسف، بزوجة شقيق يارا، وهي أميرة، توجهت بالحديث إليها وسألتها لماذا لما تؤكد له أنهما كانا معا في إشارة إلى أن هذا الأمر أفسد خطتها في الإيقاع بينهم، مؤكدة لها أنها في المرة القادمة يجب أن تخبره بأنهما كانا معا، وتستمر أميرة في محاولة الإيقاع بينهما فتذهب إلى شقيقة زوج يارا لتخبرها أن يارا اتفقت معها أن تجيب بأنهما كانا معا إذا ما قام أحد بسؤالها في حين أنها كان في لقاء مع خالد ابن خالتها لسبب غير معلوم.

ريهام حجاج الحلقة السادسة زوجة شقيق نانسي صلاح مسلسل يوتيرن المرة القادمة

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