الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القصير يطالب المزارعين بالتحول لأساليب الري الحديث نظرا لفوائده المتعددة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

قام  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال زيارته لمحافظة الدقهلية  بتفقد أحد حقول البطاطس بقرية فضة مركز السنبلاوين وحقل الفراولة بقرية الطويلة مركز طلخا يستخدمان أساليب الري الحديث بحضور النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وبعض نواب البرلمان وقيادات الوزارة والمحافظة.

وأكد وزير الزراعة أن لدى الدولة رؤية متكاملة لتطوير منظومة الري من خلال المشروع القومي لتبطين الترع وكذلك المشروع القومي لتحديث أساليب الري مشيراً إلى  ضرورة التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديث، نظرا للفوائد التي تعود عليهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات لافتا الى ان الدولة تقدم للمزارعين قروض بدون فائدة لمد ١٠ سنوات،  لتشجيعهم على التحول الى نظم الري الحديث، فضلا عن  الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة في هذا الشأن.

 وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تجارب كثيرة ناجحة للرى في الأراضي القديمة بالدلتا بالتحول من نظم الري بالغمر إلى الرش والتنقيط مؤكدا الدولة ان تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه في ظل تحديات ندرة المياه مشيرا إلى جهود الحكومة في  الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح اراضي جديدة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدعوة إلى جميع المزراعين إلى التحول إلى نظم الري الحديث نظرا لفوائده المتعددة وكذلك الاستفادة من التيسيرات التمويلية التي تقدمها الدولة.

القصير يطالب المزارعين بالتحول لأساليب الرى

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