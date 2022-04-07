الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوتيرن الحلقة 6|«يارا» تعترف لوالدها بتفاصيل حادث السير

ريهام حجاج
ريهام حجاج

واصل مسلسل “يوتيرن” عرض حلقاته حيث تطورت الأحداث خلال الحلقة السادسة من المسلسل باعتراف “يارا” لوالدها - يجسد دوره الفنان توفيق عبد الحميد- بتفاصيل حادث السير الذي تعرضت له. 

فقد عادت يارا إلى منزل زوجها بعد أن غادرت المستشفى الذي يتعالج فيه خالد من أثار الضرب الذي تعرض له على يد شوفي، البلطجي الذي يهدد يارا وخالد بصور الحادث الذي كان شاهدًا عليه، وبمجرد وصولها المنزل وجدت والدها في انتظارها لسؤالها عما تخفيه عنه، مؤكدا لها أنه يشعر بها ويعلم جيدا أن هناك شيء ما تحاول إخفائه عنه.

وبعدما شعرت يارا بمدى التواصل الروحاني بينها وبين والدها، قررت الاعتراف له بكل شيء، لتبدأ الحديث معه حول تفاصيل الحادث قبل أن يقطع حديثهما زوجها "يوسف" الذي عاد إلى المنزل فاضطرت يارا إلى تغيير الموضوع، ليتدخل والد يارا ويطلب من زوجها إعطائهما بعض الخصوصية، لتبدأ يارا في رواية التفاصيل.

تعود تفاصيل الحادث إلى الحلقة الثالثة عندما غادرت يارا بصحبة خالد من منزل والدها بعد حفلة عيد ميلاد والدتها، وطلب منها خالد أن يقود السيارة بنفسه، وأثناء حديثهم معا قام خالد بصدم سيدة، وظن كل منهما أن المسألة انتهت عند ذلك، لكن السيدة توفيت وشاهد شوقي الحادث ويحاول ابتزازهم بطلب مبلغ عشرين مليون جنيه للتسطر على الجريمة.

 

مسلسل “يوتيرن” من بطولة ريهام حجاج، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، صفاء الطوخي، وكوكبة من النجوم الشباب.

المسلسل في إنتظار عيد ميلاد مشهد ريهام حجاج الحلقة السادسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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