الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل الحلقة 6 من «جزيرة غمام»: الشيخ محارب يجبر النساء على أداء الفروض الدينية

جزيرة غمام
جزيرة غمام

تفاعل واسع حظى به مسلسل جزيرة غمام الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، فمنذ الحلقة الأولى تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداثه.

وفي سياق ذلك، يرصد الدستور في التقرير التالي تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل جزيرة غمام.

تستمر محاولات إقناع العايقة التي تمثل شخصيتها  الفنانة مي عز الدين بالزواج من الرجل الغجري خلدون والذي يقوم بدوره الفنان طارق لطفي، ولكنها ترفض، قائلة إنها تبحث عن مكان قبر والديها ولن تتزوج حتى تعرف مكانه ويستمر عرفات والذي يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، للبحث عن مكان ليعيش فيه بعد طرده من منزل والده بعد وضع أحد الجيران يده عليه وظل يطالب بنصيبه في المنزل والده ولكنه يفشل.

كما استمرت العايقة في محاولات التأثير على الكثير من بيوت الجزيرة، من خلال جذب عقول الفتيات للتجميل وتغويهم بأعمال السحر، والاستمرار في جذب الرجال لها لتنفيذ جميع رغباتها داخل الجزيرة وتحاول السيطرة عليهم.

ونجح الشيخ محارب الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبدالوهاب في السيطرة على القرية وإجبار النساء على الصلاة عن طريق جماعته الأمر بالمعروف، وأيضا نجح الشيخ يسري الذي يمثل شخصيته الفنان محمد جمعة بإيقاع النساء اللاتي يهجرهن رجالهن ويعالجهن بالسحر والأعمال.

يعرض مسلسل جزيرة غمام على قناة الحياة الساعة العاشرة والنصف مساء على قناة الحياة الحمراء، من بطولة الفنانة مي عزالدين والفنات طارق لطفي والفنان محمد جمعة والفنان أحمد أمين والفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة وفاء عامر والفنان الكبير رياض الخولي والفنان الكبير محمود البزاوي، ومن تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج المخرج الكبير حسين المنياوي.

قناة الحياة فتحي عبدالوهاب وفاء عامر أحمد امين الفنانة مى عز الدين عبد الرحيم كمال الفنان محمد جمعة تفاصيل الحلقة السادسة مسلسل جزيرة غمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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