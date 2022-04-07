محافظ البحر الأحمر يطمئن على مصابى حادث انقلاب أتوبيس سياحى

زار محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الخميس، مستشفى الغردقة العام، للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي بطريق سفاجا - القصير، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية.

ووجه محافظ البحر الأحمر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور إسماعيل العربي، بتقديم أعلى مستوى الرعاية الصحية للمصابين، لافتاً إلى جاهزية المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم المطلوب، ونقل أي مصاب تستدعي حالته ذلك إلى مستشفى خاصة.

أوضح المحافظ، أن الأتوبيس كان يقل 21 شخصًا (19 سائح بولندي- 2 مصريين)، أسفر عن وفاة 3 أشخاص (2 سائح بولندي- سائق مصري)، موجهاً خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أنه تم توزيع المصابين على أقرب المستشفيات لسرعة تقديم الرعاية الصحية المطلوبة واسعافهم، حيث تم نقل مجموعة من المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وباقي المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، موضحاً أنه كلف السكرتير العام المساعد اللواء عاطف وجدي ووكيل وزارة الصحة بالانتقال إلى مستشفى سفاجا المركزي للاطمئنان على المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن البحر الأحمر التي دفعت بخدمات مرورية لتحقيق السيولة على الطرق.