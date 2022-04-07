مقتل عامل على يد 4 أشقاء بسبب علاقة غير شرعية مع شقيقتهم بالجيزة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من تحرياتها حول واقعة مقتل عامل على يد 4 أشقاء وتسديد له عدة طعنات متفرقة بجسده انتقاما منه بسبب وجود علاقة غير شرعية مع شقيقتهم، ثم قاموا بتقطيع جثته لأشلاء وإلقائها فى مصرف مائي فى منطقة أبو النمرس.

وتلقى المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغًا يفيد بتغيب عامل عن منزله بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغ.

تبين من التحريات أن العامل على علاقة غير شرعية مع فتاة تعرف عليها منذ فترة، ووعدها بالزواج، لكنه ظل يتهرب منها حتى صارحها أنه لا يريد الزواج منها.

أضافت التحريات أن الفتاة أخبرت أشقاءها الـ4 بما حصل بينها وبين العامل، فقرروا الانتقام منه، وطلبوا منها استدراجه للمنزل بحجة إنهاء خلافتهم.

أشارت التحريات إلى أنه عقب وصول المجني عليه قام المتهمون بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء، وتقطيع جثته لأشلاء وإلقائها فى مصرف مائي لإبعاد أى شبهة جنائية إتجاههم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم بإرشادهم العثور على بعض أشلاء الجثة، وجار البحث عن باقيها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.