«الأوروبى لإعادة الإعمار» يسجل أعلى أرباح خلال 2021

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تسجيل أعلى أرباح له على الإطلاق خلال 2021، بواقع 2.5 مليار يورو، الذي فاق الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2006.

وأعلن البنك، مؤخرًا، عن حزمة مرونة اقتصادية بقيمة ملياري يورو لمساعدة أوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من العملية العسكرية الروسية، ومع ذلك، سلط الضوء على أنه من المرجح أن يكون للحرب على أوكرانيا تأثير كبير على الأداء المالي لعام 2022.

ويمتلك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية محفظة كبيرة من الاستثمارات وحيازات الأسهم في أوكرانيا، بالإضافة إلى محافظ في بيلاروسيا وروسيا.

وعزا البنك، في بيان، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، النتائج القياسية له للعام الماضي إلى الأداء الممتاز للاستثمارات في الأسهم عبر مناطق عملياته.

ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المقام الأول في القطاع الخاص بهدف دعم التحول إلى اقتصادات السوق، وسجلت استثماراته بالأسهم مكاسب بنحو 30 في المائة (1.7 مليار يورو)، لتنمو بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبًا مقارنة بمعيار 2021 لنمو الأسهم في اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وسجلت المكاسب الكبيرة في استثمارات البنك المتعلقة بالتكنولوجيا، كما ساهم انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة في حجم الربح، كما انخفضت نسبة القروض المتعثرة مقارنة بنهاية عام 2020، وانتعشت الاقتصادات من جائحة كوفيد -19.

أشار البنك، في بيانه - إلى أنه في نهاية عام 2021 كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قاعدة رأسمالية تبلغ 20.3 مليار يورو، ليعمل البنك بشكل جيد بما يتجاوز متطلبات المستوى AAA التي حددتها وكالات التصنيف، على الرغم من العواقب الاقتصادية للحرب.

وأوضح البنك أنه من المحتمل أن يكون لزيادة تكاليف الطاقة والغذاء نتيجة للحرب، واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، تأثير على الاقتصادات التي يعمل فيها.

وفي حديثها عن نتائج عام 2021؛ قالت سهى التركي، المدير المالي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "تُظهر هذه النتائج المالية القياسية أن البنك يُحدث فرقًا حقًا من خلال استثماراته، ويساعد الشركات على تحويل الاقتصادات وتحسين حياة الناس، تظهر النتائج تعزيزًا شاملاً للميزانية العمومية وتضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أساس مالي قوي للغاية".

كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أعلم مؤخرًا أنه وصل في 2021 إلى ثاني أعلى حجم أعمال له على الإطلاق بقيمة 10.4 مليار يورو، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي الذي تحقق في عام 2020 عندما كانت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مدعومة بالإقراض الطارئ في بداية جائحة كوفيد -19.

وفي 2021، ارتفع استثمار القطاع الخاص إلى 76 في المائة من حجم الأعمال السنوي وبلغت نسبة التمويل الأخضر 51 في المائة، حيث التزم البنك بمواءمة جميع استثماراته مع اتفاقية باريس للحد من تغير المناخ، وجعل غالبية استثماراته السنوية خضراء بحلول عام 2025، ليحقق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذا الهدف قبل أربع سنوات من الموعد المحدد.