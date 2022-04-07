ضمن «حياة كريمة».. جامعة دمنهور تنفذ قافلة شاملة بأبوالمطامير

نفذت جامعة دمنهور قافلة طبية مجانية شاملة وبيطرية وزراعية وتوعوية ضمن مبادرة “حياة كريمة” بقرية تروجي التابعة لدائرة مركز أبوالمطامير بالتعاون مع المحافظة ومجلس مدينة أبوالمطامير، بمشاركة كليات "الطب البيطري والزراعة والتمريض والعلوم.

وأكد الدكتور عبدالحميد السيد عبدالحميد رئيس جامعة دمنهور، أن القافلة تأتي في إطار مشاركة الجامعة الميدانية في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ودعم القرى الأكثر احتياجًا، وإيماناً بدور الجامعة بمختلف كلياتها بالدور المجتمعي الايجابي والفعال ومسئوليتها تجاه المجتمع ولنشر الوعي الطبي والبيطري والزراعي والاجتماعي والثقافي، وتفعيل دور الطلبة في المشاركة المجتمعية لتقديم خدماتها الشاملة سواء طبية أو توعوية خدمة لأهالي المحافظة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

كما أكد رئيس جامعة دمنهور، أن القافلة شملت العديد من الندوات التثقيفية والتوعوية والصحية والمجتمعية، وكذا شملت الكشف الطبي البيطري وتقديم الإستشارات الطبية والوقائية مع توفير إسعاف بيطري، وكافة وسائل الدعم من تطعيم وتلقيح الأبقار بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وكذلك تقديم خدمات الإرشاد الزراعى وصرف المبيدات الزراعية والأسمدة وكيفية مقاومة الآفات.

وكذا التوعية الصحية والمشورة من خلال العيادة الصحية لكلية التمريض وقياس الضغط والسكر والتوعية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي والإجراءات الوقائية ضد الأمراض والفيروسات المختلفة، والتطعيمات اللازمة والأمراض المزمنة المختلفة والتثقيف الصحي للأمهات عن فترة الحمل والولادة والتغذية الصحية للأطفال، وأيضا تثقيف صحي عن أهمية مشورة ما قبل الزواج، وتنظيم الأسرة ومبادرة حياة كريمة ومودة ومحو الأمية وتعليم الكبار وتوزيع البروشورات للتوعية على أهالي القرية.