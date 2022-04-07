العراق: وجود مساعٍ لتعظيم الإيرادات النفطية بالبلاد

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الخميس، وجود مساعٍ لتعظيم الإيرادات النفطية، فيما أشار الى أن هناك دعمًا برلمانيًا لتعزيز قدرة العراق على تصدير أكبر كمية.

وقال عبد الجبار بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة لديها إمكانية تأمين صادرات النفط الخام بمعدل أكثر من 3 ملايين و300 ألف برميل من المنافذ الجنوبية".

وأوضح، أن "العائدات المالية المتوقعة وفق السيناريوهات المطروحة من قبل وكالات الطاقة العالمية والباحثين سيكون فيها فائض عما تم إقراره من سعر البرميل في الموازنة"، معرباً عن أمله "في القدرة على توفير العائدات بالمبالغ الملائمة من أجل سد الحاجة الضرورية في مجال دعم الطبقات الفقيرة ووزارة الكهرباء، وإيفائها باستحقاقاتها أمام موظفيها والوقود والكهرباء المستوردة".

وأشار إلى "سعي الوزارة لتعظيم الإيرادات بأسرع الطرق وبما يحافظ على استقرار سوق الطاقة وحصة العراق في السوق العالمية"، لافتًا إلى أن "رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي وعدداً من النواب داعمون لهذه المعطيات من أجل تعزيز قدرة العراق على تصدير أكبر كمية من النفط، وتعزيز مكانه الحقيقي في سوق الطاقة".

وعبر عبدالجبار عن "تفاؤله باستمرار معدلات زيادة أسعار النفط مع نهاية العام الحالي".