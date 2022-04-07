الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

اجتماع السيسي
اجتماع السيسي

اجتمع  الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".

وقد استعرض اللواء وليد أبوالمجد مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصةً في مجالات الصحة والإسكان والري والكهرباء، فضلاً عن عرض التعاون المخطط مع وزارة التعليم العالي بالاستعانة بالخبرة الأمريكية العريقة في المجال الأكاديمي للبرمجيات وتطبيقات التكنولوجيا، إلى جانب سير العمل في استصلاح الأراضي بالمرحلة الثانية في مشروع توشكى بمنطقة جنوب الوادي، والتي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية، وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إجمالي المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الدولة خلال العام الحالي بلغ 227 مشروعاً بقيمة 100 مليار جنيه.

وفي هذا الإطار؛ الرئيس بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة، فضلاً عن إتاحة فرص عمل جديدة.

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وائل لطفي

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