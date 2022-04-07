الدكتور محمد شتا: الحصول على جائزة الدولة التشجيعية إنجازا كبيراً لمسيرتي البحثية

قال الدكتور شتا محمد شتا، أستاذ باحث مساعد بالمركز القومى للبحوث، إن حصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الكيميائية، أسعده كثيرا، فهو جاء نتاج عمل متواصل طوال الوقت، منذ عام 2018، ونشر عنها من 25 لـ30 بحثا علميا، مؤكدا أن الحصول على مثل هذه الجائزة يعد إنجازاً مهما في تاريخ مسيرته التعليمية والبحثية.

وأوضح الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم "العلوم الكيميائية"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه قد حصل على الجائزة من خلال أبحاثه عن المجسات الهوائية.

وأشار إلى أن “جائزة من جوائز الدولة، دعم معنوي كبير قدمته الدولة لي، وتعتبر الأولى التي حصلت عليها من جوائز الدولة، ولكنه سبق وأن حصلت على عدة جوائز من بينها جائزة عالمية حصلت عليها من بلاد الهند”.

وكان أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الخميس، في دورته 179، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، وبحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضاء المجلس، أسماء الفائزين بجوائز الرواد والمرأة لعام 2021، والتي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا.

بلغ عدد الجوائز الممنوحة للرواد والمرأة هذا العام 11 جائزة بإجمالي ما يقرب من (مليون و440 ألف جنيه)، حيث مُنحت جوائز الرواد لعدد 4 فائزين في مجالات العلوم الأساسية والعلوم الزراعية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية، وبلغت قيمة كل جائزة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى درع الأكاديمية وشهادة تقدير.

كما اعتمد المجلس أيضًا جوائز المرأة التقديرية والتشجيعية لعدد 7 فائزات، منهم 4 جوائز تقديرية قيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة والعلوم البيئية، والعلوم الإجتماعية، و4 جوائز تشجيعية (وتم حجب واحدة) وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدليـة، والمياه والطاقة والعلوم البيئية.