قصر «ثقافة سوهاج» يناقش «أضرار الزيادة السكانية» في محاضرة بمركز جرجا

نظّم قصر ثقافة سوهاج أمسية ثقافية ضمن فعاليات المشروع القومي "تنمية الأسرة المصرية"، بقرية "البربا" بمركز جرجا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وأوضح جلال أبو الدهب مدير عام فرع ثقافة سوهاج، أن الفعاليات بدأت بمحاضرة من ممثلي الأوقاف والكنيسة حول كيفية تنظيم الأسرة وأضرار الزيادة السكانية، كما تمت توعية نساء القرية بالقضايا السكانية المختلفة، والصحة الإنجابية.

وأشار "أبو الدهب"، إلى أن الفعاليات شملت أيضًا عرضًا فنيًا لفرقة قصر ثقافة سوهاج للإنشاد الديني، حيث قدَّموا افتتاحية "اللهم صلى على محمد"، ثم عددًا من الأغاني والأناشيد الدينية منها رمضان كريم، وإيه العمل يا أحمد، و "المسك فاح"، و"قمر سيدنا النبي"، و"الله على نور رسول الله "، وغيرها من الفقرات الدينية المتنوعة .

يذكر أن قصر ثقافة سوهاج ممثلا في قصر ثقافة الطفل، نظم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية بالمحافظة، احتفالية "عيد الأم"، برعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبحضور جلال أبو الدهب مدير عام القصر، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، والدكتورة سحر وهبي مقررة المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

كما تم افتتاح معرضا للفن التشكيلي ضمن الاحتفالية بمشاركة 50 موهبة من أبناء القصر من سن 6 إلى 18 سنة، حيث قاموا بعرض 300 عمل فنى متنوع منها "لوحات فنية، وزيتية، وفحم ورصاص، ومشغولات يدوية وأرابيسك، وتصوير فوتوغرافي".

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم عدد من الأنشطة والفقرات الفنية المتنوعة بمشاركة طلاب مدارس "السلام الخاصة، والمناهل، وزويل، وجيل المستقبل، وجيل الدولية"، حيث قدموا مجموعة من أغاني عيد الأم منها "أمي، وست الحبايب"، وفقرة عزف موسيقية، وبعض الاستعراضات الفنية والجمباز".