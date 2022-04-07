الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 طائرات مزودة بكاميرات سرية في مصر القديمة

الداخلية
الداخلية

عثرت الأجهزة الأمنية  في القاهرة على 6 طائرات مزودة بكاميرات سرية بمنطقة مصر القديمة. 

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية بالترويج والإعلان عن طائرات إلكترونية لاسلكية مزودة بكاميرات سرية للبيع من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته 2 طائرة إلكترونية مزودة بكاميرات سرية.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص بالإسكندرية)، وأمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته 4 طائرات إلكترونية مزودين بكاميرات سرية. 

الأجهزة الأمنية القاهرة 6 طائرات كاميرات سرية مصر القديمة

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وائل لطفي

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