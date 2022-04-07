مناظرة جثة سيدة حرقها زوجها وقت السحور بالقاهرة

تبين من مناظرة النيابة العامة لجثة ربة منزل أقدم زوجها على إشعال النيران بها، بعد السحور، أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ولقيت مصرعها نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة في أماكن حيوية من جسدها لم تتمكن الأجهزة الطبية من إنقاذها.

كانت قررت نيابة الوايلي، حبس المتهم بإشعال النيران في زوجته بمنطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وكلفت بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل تعدى على زوجته، بإشعال النيران بها بمنطقة الوايلي.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفاة لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة "ح.ح.ا" مصابة بالعديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل" وراء الواقعة.