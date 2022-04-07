الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مناظرة جثة سيدة حرقها زوجها وقت السحور بالقاهرة

جثة
جثة

تبين من مناظرة النيابة العامة لجثة ربة منزل أقدم زوجها على إشعال النيران بها، بعد السحور، أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ولقيت مصرعها نتيجة إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة في أماكن حيوية من جسدها لم تتمكن الأجهزة الطبية من إنقاذها.

كانت قررت نيابة الوايلي، حبس المتهم بإشعال النيران في زوجته بمنطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وكلفت بسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل تعدى على زوجته، بإشعال النيران بها بمنطقة الوايلي.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل متوفاة لتأثرها بالعديد من الحروق في جسدها بمنطقة الوايلي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم العثور على جثة سيدة "ح.ح.ا" مصابة بالعديد من الحروق في جميع أنحاء الجسم، وأن زوجها "عاطل" وراء الواقعة.

 

مناظرة النيابة ربة منزل جثة زوجها اشعال النيران السحور

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

شكرى: مصر لن تدخر جهدًا لتشجيع الدول على إجراءات التعامل مع تغير المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟