الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بتهمة الاعتداء على شخص بسلاح نارى بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالاعتداء على شخص باستخدام سلاح ناري محدثين إصابته بالقاهرة.

وكان تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" مصابا برش خرطوش بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبيَّن أنهما شقيقان، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته (سلاح ناري "فرد خرطوش" المستخدم في ارتكاب الواقعة - طلقتين من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه لسابقة قيام شقيقه بمعاكسة شقيقة المجنى عليه.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهم الآخر حال تواجده بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مستشفيات سلاح نارى مستشفى قسم شرطة ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة غدًا.. «الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس

إلغاء ارتداء الكمامة بالمواصلات العامة والأماكن المغلقة؟.. الحكومة توضح الحقيقة

الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس سياحى جنوب البحر الأحمر

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

وزير المالية: الدخل حتى 2500 جنيه شهريًا معفى من الضرائب

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟