حبس متهمين بتهمة الاعتداء على شخص بسلاح نارى بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالاعتداء على شخص باستخدام سلاح ناري محدثين إصابته بالقاهرة.

وكان تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" مصابا برش خرطوش بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبيَّن أنهما شقيقان، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبحوزته (سلاح ناري "فرد خرطوش" المستخدم في ارتكاب الواقعة - طلقتين من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه لسابقة قيام شقيقه بمعاكسة شقيقة المجنى عليه.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن ضبط المتهم الآخر حال تواجده بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.