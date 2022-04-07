إحباط تهريب ذهب وألماظ بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم، من ضبط محاولة تهريب عدد من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 911 اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مغربي الجنسية قادم من الإمارات.

بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY أفاد بوجود كثافات وأجسام متماثلة، وجرى تفتيش حقائب الراكب فتبين وجود سلسلة ذهبية و3 أساور من الذهب المرصع بالألماظ وساعة يد ماركة "رولكس" مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 86 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.