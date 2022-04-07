وكيل تعليم مطروح يكرم مريم حسن بعد فوزها في برنامج الدوم

كرّم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبة مريم حسن عبدالحليم، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، في مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات بعد حصولها على لقب أفضل مذيعة في مسابقة برنامج "الدوم" والذي يأتي بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، حيث تم نقل فعالياته على الهواء مباشرة خلال الأيام الماضية عبر إحدى القنوات الفضائية وسط متابعة ملايين المشاهدين.

وهنأ وكيل تعليم مطروح، الطالبة مريم حسن، ابنة تعليم مطروح، بعد إنجازها الكبير وتشريفها المحافظة في ذلك المحفل الإعلامي، مشيدًا بموهبتها الفطرية في الإذاعة المدرسية وفن الإلقاء الإذاعي والتي نمت وتم صقلها عبر مراحل تعليمها المختلفة بمدرستي الروضة الابتدائية والإعدادية ثم بالمدرسة الثانوية.

وأكد وكيل تعليم مطروح للطالبة الموهوبة أن المديرية لم ولن تدخر جهدًا من أجل تقديم كل سبل الدعم والمعاونة لها ولجميع الطلاب المتفوقين والموهوبين في الأنشطة التربوية المختلفة لمواصلة التميز التعليمي.

وفازت مريم حسن، ابنة محافظة مطروح، التي تبلغ من العمر 17 عامًا في مسابقة الدوم فئة التقديم التليفزيوني.

وبدأت مريم حسن موهبتها وهي في عمر السابعة، حينما كانت تقدم الإذاعة المدرسية وتلقي الأشعار وبدأت تنمي موهبتها حتى أصبحت تقدم الحفلات الكبرى بمحافظة مطروح وهي في عمر الـ13 عامًا.

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