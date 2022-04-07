حبس اثنين سرقا صاحب محل «موبايلات» بالإكراه في السلام

قررت نيابة السلام اليوم الخميس حبس شخصين سرقا صاحب محل هواتف محمولة بالإكراه في السلام، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من صاحب محل هواتف محمولة، يفيد سابقة تواصل أحد الأشخاص معه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وأبدى رغبته فى شراء هاتفين محمولين وطلب منه التقابل بمنطقة العبور بالقليوبية لتسليمه الهاتفين، وفور وصوله استقل السيارة صحبته.

وأثناء ذلك فوجئ باستقلال شخص آخر السيارة وقاما بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على الهاتفين كرهاً عنه ثم قاما بالتخلي عنه بأحد المناطق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة وتتبع خط سير مرتكبى الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكابها وتبين أن قائدها وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها وبحوزتهما سلاح أبيض "مطواة- المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- الهاتفين "المستولى عليهما".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والهاتفين واتهمهما بسرقته بالإكراه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.