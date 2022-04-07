الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم في «أحداث عنف مركز كرداسة»

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الخميس، الحكم على متهم فى أحداث عنف مركز كرداسة، التي وقعت في مطلع يوليو من عام 2013 المعروفة بأحداث اقتحام قسم شرطة كرداسة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمارة، وطارق صلاح درة، وأمانة سر سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وأحالت النيابة العامة المتهم وآخرين للمحاكمة بعدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء وتنفيذ عمليات اغتيالات ضد ضباط الجيش والشرطة، لتمكين جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها في حكم البلاد بقوة السلاح وإراقة الدماء، وذلك عقب خلع المصريون لجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم في ثورة 30 يونيو، وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين آنذاك. 

الحكم الدائرة الثانية ارهاب عنف مركز كرداسة المستشار معتز خفاجي متهم

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وائل لطفي

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