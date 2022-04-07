الليلة .. دار الأوبرا المصرية تستهل السهرات الرمضانية بمسرح سيد درويش

تستهل دار الأوبرا المصرية، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، أولي سهراتها الرمضانية، وذلك علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حيث يقام حفل فني غنائي والذي تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

هذا ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين من بينها موسيقي فاتت جنبنا - أه منك يا جارحني لمحمد عبد الوهاب ، المسحراتي لسيد مكاوي ، مولاي - التوبة - الحب اللي كان لبليغ حمدي ، ام النبي لجمال سلامة ، داري العيون ، تملي في قلبي لمحمد فوزي ، رمضان جانا لمحمود الشريف ، موسيقى توبة - هلت ليالي - إياك من حبي لفريد الاطرش ، سلو قلبي لرياض السنباطي .. أداء رحاب عمر ، أميرة أحمد ، نهاد فتحي ، مصطفى النجدي ، إبراهيم راشد ، وليد حيدر .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفني أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.

ــ مقدمات المسلسلات المصرية علي مسرح سيد درويش

في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في نفس التوقيت، حفلا فنيا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، ومشاركة نجوم الفرقة.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أغاني تترات مسلسلات الدراما المصرية منها “أمراة من زمن الحب” أداء الفرقة الموسيقية، “العائلة”، “حديث الصباح والمساء” أداء الطفلة ياسمين أسامة. مسلسل “الوسية” ،و “بوابة الحلواني” أداء الفنان محمد حسن جمعة. “أحكي يا شهرزاد”، “لأعلي سعر” أداء الفنانة دعاء رجب. “رمضان كريم”، “حضرة المتهم أبي” أداء الفنان محمد رئيس. “النهاية واحدة” ، “البحار مندي” أداء الفنانة ندي غالب. “العار”، و"المال والبنون" أداء الفنان وائل أبو الفتوح. مسلسل "هووهى" أداء الكورال. مسلسل “زيزينيا”، “عمار يا إسكندرية” أداء نجوم الفرقة.

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

ــ ليالي المقامات الروحية تواصل عروضها في بيت يكن

كما تتواصل في التاسعة مساء اليوم أيضا، عروض ليالي المقامات الروحية، في بيت يكن، والكائن في 30 شارع حسن آغا من شارع سوق السلاح بجوار حمام بشتاك في حي الدرب الأحمر.

العرض رؤية وإخراج للفنان الكبير انتصار عبد الفتاح، والذي أشار إلي أن هذه هي المرة الأولي التي تعرض فيها ليالي المقامات الروحية في بيت يكن، والتي تستمر حتي الثامن من شهر رمضان الجاري، ومن ثم تنتقل إلي بيت السناري الأثري في حي السيدة زينب.