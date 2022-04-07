الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الليلة .. دار الأوبرا المصرية تستهل السهرات الرمضانية بمسرح سيد درويش

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تستهل دار الأوبرا المصرية، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، أولي سهراتها الرمضانية، وذلك علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حيث يقام حفل فني غنائي والذي تحييه فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

هذا ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين من بينها موسيقي فاتت جنبنا - أه منك يا جارحني لمحمد عبد الوهاب ، المسحراتي لسيد مكاوي ، مولاي - التوبة - الحب اللي كان لبليغ حمدي ، ام النبي لجمال سلامة ، داري العيون ، تملي في قلبي لمحمد فوزي ، رمضان جانا لمحمود الشريف ، موسيقى توبة - هلت ليالي - إياك من حبي لفريد الاطرش ، سلو قلبي لرياض السنباطي .. أداء رحاب عمر ، أميرة أحمد ، نهاد فتحي ، مصطفى النجدي ، إبراهيم راشد ، وليد حيدر .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة، تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفني أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.

 

ــ مقدمات المسلسلات المصرية علي مسرح سيد درويش

في سياق متصل، تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في نفس التوقيت، حفلا فنيا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، ومشاركة نجوم الفرقة.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أغاني تترات مسلسلات الدراما المصرية منها “أمراة من زمن الحب” أداء الفرقة الموسيقية، “العائلة”، “حديث الصباح والمساء” أداء الطفلة ياسمين أسامة. مسلسل “الوسية” ،و “بوابة الحلواني” أداء الفنان محمد حسن جمعة. “أحكي يا شهرزاد”، “لأعلي سعر” أداء الفنانة دعاء رجب. “رمضان كريم”، “حضرة المتهم أبي” أداء الفنان محمد رئيس. “النهاية واحدة” ، “البحار مندي” أداء الفنانة ندي غالب. “العار”، و"المال والبنون" أداء الفنان وائل أبو الفتوح. مسلسل "هووهى" أداء الكورال. مسلسل “زيزينيا”، “عمار يا إسكندرية” أداء نجوم الفرقة.

يشار إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

 

ــ ليالي المقامات الروحية تواصل عروضها في بيت يكن

كما تتواصل في التاسعة مساء اليوم أيضا، عروض ليالي المقامات الروحية، في بيت يكن، والكائن في 30 شارع حسن آغا من شارع سوق السلاح بجوار حمام بشتاك في حي الدرب الأحمر.

العرض رؤية وإخراج للفنان الكبير انتصار عبد الفتاح، والذي أشار إلي أن هذه هي المرة الأولي التي تعرض فيها ليالي المقامات الروحية في بيت يكن، والتي تستمر حتي الثامن من شهر رمضان الجاري، ومن ثم تنتقل إلي بيت السناري الأثري في حي السيدة زينب.

دار الأوبرا المصرية السهرات الرمضانية مسرح سيد درويش ليالي المقامات الروحية في بيت يكن

مواد متعلقة

محمد السيد عيد: فن السيرة حي وسيبقي مؤثرا في فنون عديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التاريخ الذى يؤلم الإخوان

الأكثر قراءة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

الأهلى يترقب أزمة زيزو مع الزمالك

63 حالة تسمم في أوروبا تدفع «حماية المستهلك» لسحب «بيضة كندر» من الأسواق

الليلة .. دار الأوبرا المصرية تستهل السهرات الرمضانية بمسرح سيد درويش

وزير المعادن الموريتانى: شركة ذهب كندية ستدفع 76 مليون دولار للحكومة

أول تعليق لـ فيريرا بعد الفوز على بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

مدحت بشاى

وهن «مفاتيح حياة» عصرية

عبد الرحيم طايع

الغضب الجماهيري ومو صلاح

القس ثروت ثابت

تجويعنا أم تغييرنا؟

حسين دعسة

مجلس الأمن والوساطة وضياع الجامعة العربية فى دمار الحرب

خالد عكاشة

حرب الطاقة الألمانية الروسية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله

فقد الأغلبية في الكنيست.. ماذا يفعل «بينيت» لإنقاذ الائتلاف الحكومي الإسرائيلي؟

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية