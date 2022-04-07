محمد السيد عيد: فن السيرة حي وسيبقي مؤثرا في فنون عديدة

تحت عنوان “فن السيرة وأثره في الرواية المصرية”، صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحدث مؤلفات الكاتب محمد السيد عيد، والذي يشير في مقدمته للكتاب، إلي أن: "فن السيرة موجود معنا بصور شتي، فهو موجود معنا ونحن نقرأ السيرة النبوية، موجود ونحن نقرأ تاريخ الزعماء، والشخصيات المؤثرة في جميع نواحي حياتنا.

ويمضي الكاتب محمد السيد عيد، موضحا في مقدمته لكتابه الأحدث “فن السيرة وأثره في الرواية المصرية”: فن السيرة موجود ونحن نقرأ الروايات المعاصرة، التي تدور حول شخصيات حقيقية أو خيالية. ويمكن القون أن فن السيرة قد نجح في التسلل إلي أدبنا الحديث وأثر فيه بقوة.

وفن السيرة موجود أيضا في حياتنا الفنية أيضا، نجده حين نقرأ مسرحيات مثل: ثأر الله، وعرابي زعيم الفلاحين، وياسين وبهية، والحلاج، ونراه في الكثير من الأفلام السينمائية: مثل أفلام أيام السادات، وصلاح الدين، والمصير (الذي يدور حول حياة الفيلسوف ابن رشد)، ونسمعه في مسلسلات الإذاعة، ونراه في مسلسلات التليفزيون التي نسميها مسلسلات السير.

ويلفت الكاتب محمد السيد عيد، في مقدمته لكتابه الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان “فن السيرة وأثره في الرواية المصرية”، إلي أنه: والدارس لتاريخنا الاجتماعي يعرف أن السير الشعبية كانت ــ لعصور طويلة ــ محور اهتمام الشعب العربي في البلدان المختلفة، لم يزحزحها عن مكانتها غير انتشار الإذاعة والتليفزيون والسينما ... السيرة باختصار فن حي، ولا يزال، وسيبقي مؤثرا في فنون عديدة، لذا يستحق منا فن السيرة الاهتمام.

ــ إطلالة علي عالم الكاتب محمد السيد عيد الإبداعي

والكاتب محمد السيد عيد، كاتب وسيناريست، حصل علي ليسانس الآداب قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية من جامعة الإسكندرية. كتب وألف العديد من المؤلفات والأعمال التليفزيونية والمسرحية والإذاعية، نذكر من بينها: “مشرفة رجل لهذا الزمان”، عن سيرة وحياة الدكتور مصطفي مشرفة . وعن حياة محرر المرأة قاسم أمين كتب محمد السيد عيد مسلسل تليفزيوني بنفس الاسم. بالإضافة إلي مسلسلات: زمن العطش، الشهاب، شاطئ الخريف، علي مبارك، كما كتب سيناريو وحوار مسلسل “الزيني بركات”، عن رواية الكاتب جمال الغيطاني. وكتب للإذاعة مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” عن رؤية لرواية الكاتب إحسان عبد القدوس وغيرها.

ومن كتبه وأعماله الإبداعية أيضا: كتاب “كيف تكتب السيناريو”، دراسات في المسرح المعاصر، إبراهيم باشا أبو العسكرية المصرية، التراث في مسرح عبد الرحمن الشرقاوي، في مواجهة التكفير، كتابة السيناريو بين النظرية والتطبيق، البرنسيسة ومسرحيات أخري، التراث في مسرح نجيب سرور الشعري، ومسرحية الخاطبة، زهرة المدائن .. دراما إذاعية عن مدينة القدس وغيرها العديد.