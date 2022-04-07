الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة منتصف الليل.. مربوحة تثير الجدل و«التعليم» تعدل جداول الامتحانات

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 6

تعددت أخبار بعد منتصف الليل وكان أبرزها ما أثارته الفنانة رحمة أحمد في مسلسل "الكبير أوي" بدور مربوحة، وأيضا ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تعديل الجداول ونستعرض خلال السطور المقبلة أبرز أخبار قبل منتصف الليل. 

ويبحث العديد من أولياء الأمور عن الجداول المعدلة للامتحانات نستعرض لكم فى هذا التقرير جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 بعد التعديل، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مقترح لعقد امتحان نهاية العام الدراسي، بداية من 18 أبريل، وهو ما يخالف الخريطة الزمنية بعقد الامتحانات بداية من 7 مايو، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

عنوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وما هي مهامها - مقال

لقراءة الجداول اضغط الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4050975

 

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير أوي 6”، مجموعة من المشاهد والإفيهات المضحكة، حيث بدأت أحداثها بزفاف الكبير الذي يجسد شخصيته أحمد مكي على مربوحة التي تجسد شخصيتها رحمة أحمد.

الليله فرح الكبير على مربوحة💃..شوف الكبير عمل إيه في العروسة😂#الكبير_أوي_ج6 - YouTube


لمعرفة تفاصيل الحلقة اضغط الرابط التالي: 
https://www.dostor.org/4050975

 

واتسمت الحلقة الخامسة من مسلسل «ملف سري» بالانتقام، بسبب الأحداث المتسارعة، والتي شهدت 3 محاولات للقتل، إذ توعد يوسف المالكي، الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، أمام زوجته وابنته، أن يأخذ ثأر ابنه شريف المالكي، الذي قتل في الحلقة الرابعة، والذي يسجد دوره محمود حجازي.

عائلة المالكي تريد قتل يحيى.. ملخص مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 3 - فن - الوطن

لمعرفة تفاصيل الحلقة اضغط الرابط التالي:
https://www.dostor.org/4051144


الجمهورية الجديدة 5

فى واحدة من أحاديثه خلال الافتتاحات الرئاسية للمشروعات العام الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا لو التزمنا بالخطط ما كنا وصلنا لما وصلنا إليه، ولأن الكثير داخل هذه الجملة من قصص وحكايات تروى ولا يعرفها الكثيرين، هاجت الدنيا وماجت حيث المتربصين لأي وكل شيء يقال دون البحث والتفحص في حقيقة ما يقال، وتسائل الكثيرين: كيف لرئيس الجمهورية أن يقول إننا لا نتبع الخطط؟.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

لقراءة الموضوع

https://www.dostor.org/4050942

 

يبحث المواطنون عبر المحرك العالمي “جوجل” حول موعد عيد الفطر 2022 في مصر، والذي من المقرر أن يوافق فلكيا يوم الاثنين 2 مايو المقبل وتكون صلاة العيد الساعة الخامسة و38 دقيقة صباحا طبقا للحسابات الفلكية أعلنها معد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي بواسطة أساتذة وخبراء في علم الفلك.

بحث عن Google - موضوع

لقراءة الموضوع

https://www.dostor.org/4050872

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الدراسي عبدالفتاح السيسي خلال وزارة التربية والتعليم محاولات حسابات رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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