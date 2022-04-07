ملف سري الحلقة 5.. الثأر لـ محمود حجازي والبحث عن قاتل «نور»

اتسمت الحلقة الخامسة من مسلسل «ملف سري» بالانتقام، بسبب الأحداث المتسارعة، والتي شهدت 3 محاولات للقتل، إذ توعد يوسف المالكي، الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، أمام زوجته وابنته، أن يأخذ ثأر ابنه شريف المالكي، الذي قتل في الحلقة الرابعة، والذي يسجد دوره محمود حجازي.

كما أن زوجة يوسف المالكي تتهم زوجها بأنه هو السبب في مقتل ابنه شريف المالكي، الذي لم يبكي عليه، ولكنه قرر حمل جثته العزبة لفتح خزانته الخاصة، التي تفتح ببصمة إصبعه، بدلًا من أن يبدأ في مراسم دفنه.

وعلى الجانب الآخر، لازال المستشار يحيى يبحث عن قاتل خطيبته نور، التي تجسد دورها الفنانة رحمة حسن، ويسعى للانتقام منه.

مسلسل «ملف سري»

«ملف سري» بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا.

بينما يعرض على قناة المحور فى تمام الثامنة مساء، على القناة الأولى يعرض يوميًا فى تمام الـ12:30 صباحًا.

كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».