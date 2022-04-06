الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

عيد الفطر
عيد الفطر

يبحث المواطنون عبر المحرك العالمي “جوجل” حول موعد عيد الفطر 2022 في مصر، والذي من المقرر أن يوافق فلكيا يوم الاثنين 2 مايو المقبل وتكون صلاة العيد الساعة الخامسة و38 دقيقة صباحا طبقا للحسابات الفلكية أعلنها معد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي بواسطة أساتذة وخبراء في علم الفلك. 

موعد عيد الفطر 2022 في مصر 

وكشفت التقارير العلمية من وزارة التعليم العالي ممثلة في معهد الفلك أن موعد عيد الفطر 2022 في مصر سيكون في الخامسة و37 دقيقة وتساعد المحافظات فى تجهيز الساحات للصلاة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها كل عام في جميع الساحات على مستوى الجمهورية ولأول مرة يأتي إجازات شم النسبة وعيد العمال وعيد الفطر في توالي وتبدأ اجازة شم النسيم يليها عيد العمال ثم عيد الفطر 2 مايو 2022.

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وأشارت التقارير إلى أن موعد عيد الفطر 2022 في مصر ستعلنه دار الإفتاء المصرية من خلال عمليات الاستطلاع التي تجريها الجهات المعنية بالحسابات الفلكية وعلى رأسها معهد بحوث الفلك وهيئة المساحة المصرية التابعة لوزارة الموارد المائية والري. 

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وتستعد حاليا الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتجهيز الحديقة لعيد الفطر، لاستقبال الزائرين، وسط اتخاذ  جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى إصابات بفيروس كورونا.

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وائل لطفي

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