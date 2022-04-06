يبحث المواطنون عبر المحرك العالمي “جوجل” حول موعد عيد الفطر 2022 في مصر، والذي من المقرر أن يوافق فلكيا يوم الاثنين 2 مايو المقبل وتكون صلاة العيد الساعة الخامسة و38 دقيقة صباحا طبقا للحسابات الفلكية أعلنها معد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي بواسطة أساتذة وخبراء في علم الفلك.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

وكشفت التقارير العلمية من وزارة التعليم العالي ممثلة في معهد الفلك أن موعد عيد الفطر 2022 في مصر سيكون في الخامسة و37 دقيقة وتساعد المحافظات فى تجهيز الساحات للصلاة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها كل عام في جميع الساحات على مستوى الجمهورية ولأول مرة يأتي إجازات شم النسبة وعيد العمال وعيد الفطر في توالي وتبدأ اجازة شم النسيم يليها عيد العمال ثم عيد الفطر 2 مايو 2022.

وأشارت التقارير إلى أن موعد عيد الفطر 2022 في مصر ستعلنه دار الإفتاء المصرية من خلال عمليات الاستطلاع التي تجريها الجهات المعنية بالحسابات الفلكية وعلى رأسها معهد بحوث الفلك وهيئة المساحة المصرية التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

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