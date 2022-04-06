الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يستعين بها الإخوان

الاختيار 3 الحلقة 5.. الضابط مروان يكشف تفاصيل ضبط شحنة الأسلحة

احمد عز
احمد عز

تناولت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار3، مشهد للضابط «مروان» الذي يؤديه الفنان أحمد عز وهو يتحدث عن شحنة الأسلحة التي كان يستعين بها الإخوان.

 

وتابع «مروان» خلال المشهد: «المصدر أكد أن المتفجرات الموجود في «الكونتينر» هي نفس المتفجرات الموجودة بخط الغاز عندنا».

 

وأضاف: «إحنا للأسف لحد دلوقتي معندناش اسم ورقم السفينة اللي هيتحمل ليها الكونتينر، مالك الشحنة تاجر سلاح اتعاملنا معاه قبل كده اسمه «الغراب».

 

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.


وتناولت الأربع حلقات الأولى بدء حكم المعزول محمد مرسي وسعي حكومته بقيادة هشام قنديل لأخونة مؤسسات الدولة ومحاربتها، فضلا عن صدور قرار تعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع.


المسلسل بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويقدم جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ومحمد مرسي.

مواعيد عرض الاختيار 3


يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

خالد الصاوي عبدالفتاح السيسي الأمن المصري الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار يونيو 2013 عرض مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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