«القابضة للصناعات الغذائية» تكشف تفاصيل احتجاز مجلس إدارة مضارب دمياط وبلقاس

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ردًا على ما تم تداوله على المواقع الإخبارية بشأن واقعة مضارب دمياط وبلقاس أنها قيد التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وقالت الشركة إنه بعد البحث مع العضو المنتدب للشركة تبين أن الواقعة تعود إلى ثمانية أيام بعد أن قام بعض العاملين غير المثبتين بشركة المضارب بحجز مجلس الإدارة ومنعهم من الخروج بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي كان يناقش مطالبهم.

وفوجئ مجلس الإدارة بعد الانتهاء من المجلس بتجمعهم أمام غرفة الاجتماع ومنعهم أعضاء المجلس من الخروج بصورة غير لائقة.

يذكر أن العاملين الذين تجمعوا أمام غرفة اجتماع الإدارة معظمهم من غير المثبتين بالشركة وتصرف لهم الشركة مرتبات تتناسب مع أعمالهم.

وتهيب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالانتظار حتى نهاية التحقيقات، مؤكدة أنها لن تتهاون فى الأمر ولن تتهاون أيضًا مع كل من يتجاوز فى مهام وواجبات الوظيفة، مؤكدة أن المطالب ترفع بالطرق الرسمية وليست بالضغط على المسئولين بالتجمع أمام المكاتب.