الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إميليا كلارك تعلق على «كوميك عمرو مصطفى»؟ محصلش خالص

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

انتشرت، في الساعات الأخيرة تقارير صحفية، متعددة نقلت تعليقا للنجمة السينمائية إميليا كلارك، تطالب فيه متابعيها بالتوقف عن إرسال «كوميك عمرو مصطفى» لها.

ورصدت التقارير تعليق من حساب منسوب لـ إيميليا كلارك بموقع "فيسبوك"، يحمل علامة التوثيق، وهو يرد على المتابعين بصورة «كوميك عمرو مصطفى»، وكتب الحساب مع الصورة: توقفوا عن إرسال تلك الصورة لي.

حساب إيميليا كلارك يعلق بصورة “في رمضان” للملحن عمرو مصطفى

«الدستور» راجعت التعليق، كما راجعت معلومات الصفحة، وتبين أن الصفحة ليست تابعة للفنانة بشكل شخصي، بل يديرها مجموعة من المعجبين.

الصفحة غير الرسمية لإيميليا كلارك

كما رصدت الدستور وجود عدد من مديري الصفحة من داخل مصر، وهو ما يبرر رد الصفحة بكوميك الفنان المصري عمرو مصطفى.

كما وجدنا أيضا أن الصفحة كانت تحمل سابقا اسم "Katy Perry: Part Of Me Australia"، وتابعة لمجموعة من محبي الفنانة كاتي بيري، إلا أنه تم تغيير اسمها في 29 أكتوبر 2021

إميليا كلارك عمرو مصطفى كوميك في رمضان صفحة إيميليا كلارك محصلش خالص

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