الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميقاتى: نمتلك الإمكانات اللازمة للنهوض ونرفض بث الذعر بين اللبنانيين

ميقاتي
ميقاتي

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن لبنان يمتلك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، مشددًا على أن النهوض يتطلب فقط، التعاون بين الجميع، خاصة على صعيد الحكومة والمجلس النيابي لإقرار ما يجب إقراره من خطوات واصلاحات لدفع الأمور قدمًا إلى الأمام، مستنكرًا محاولات بث الذعر واليأس بين اللبنانيين.

جاء ذلك في كلمته، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور جميع الوزراء باستثناء وزير العدل هنري خوري الذي تغيب بداعي السفر.

وشدد ميقاتي على أن الحكومة لن تستسلم وستعمل في سبيل وضع لبنان على طريق التعافي بالتعاون مع الجميع رغم الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون، مشيرًا إلى أن ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في هذا الصدد، كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب في البلاد وتوصيفه بطريقة علمية.

وعبر ميقاتي عن استغرابه من الضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة، معتبرًا أنها كانت مقصودة بهدف بث مزيد من الذعر واليأس بين اللبنانيين، مشددًا على أن أساس المشكلة بدأ يوم تخلف لبنان عن دفع السندات المستحقة.

أشار إلى أن الحكومة تعمل في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة بلبنان حاليًا عقدت سلسلة من الاجتماعات التي أسفرت عن تقدم أساسي في التعامل مع الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي المقرر الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق.

أضاف أن المناقشات مع الصندوق لا تزال مستمرة معبرًا عن أمله في الاتفاق حول كل النقاط قبل عرض الاتفاق على مجلس الوزراء، وذلك بالتوازي مع استكمال الإصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وإصدار المراسيم المرتبطة بها.

وحول ملف الانتخابات النيابية، أوضح أن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها.

وتطرق إلى الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخرًا في طرابلس، مشددًا على وجوب ضبط الأمن، حيث طلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع فرعي لمجلس الأمن في طرابلس واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وطلب ميقاتي من الوزراء المختصين تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الغلاء والاحتكار.

رئيس الوزراء اللبناني ميقاتي اللبنانيين وزير العدل

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