البيت الأبيض: بايدن يقرر حظر الاستثمارات الجديدة في روسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيان مساء اليوم إن الولايات المتحدة مع مجموعة السبع الكبرى “G7” والاتحاد الأوروبي ستواصل فرض تكاليف اقتصادية فادحة وفورية على نظام بوتين لفظائعه في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة بوتشا.

وأضاف البيان "سنقوم بتوثيق وتبادل المعلومات حول هذه الفظائع واستخدام جميع الآليات المناسبة لمحاسبة المسؤولين".

وأشار البيت الأبيض إلى أنه كجزء من هذا الجهد، تعلن الولايات المتحدة عن تدابير اقتصادية مدمرة لحظر الاستثمار الجديد في روسيا، وفرض أشد العقوبات المالية على أكبر بنك في روسيا والعديد من أهم الشركات المملوكة للدولة وعلى المسؤولين الحكوميين الروس أفراد أسرهم.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه العقوبات المالية الشاملة تأتي في أعقاب الإجراء الذي اتخذته واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع لقطع الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتسديد مدفوعات الديون مشيرا إلى أن هذه الإجراءات مصممة لتعزيز بعضها البعض لتوليد تأثير مكثف بمرور الوقت.

وقال البيت الأبيض إن بوتين إذا غير مساره في أوكرانيا، فمن المحتمل أن تتباطأ العقوبات الأمريكية وربما يتم وقفها.

وتأتي العقوبات المالية الشاملة في أعقاب الإجراء الذي اتخذه الغرب في وقت سابق هذا الأسبوع بقطع الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتسديد مدفوعات الديون.

كما سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي للموافقة على خطط لحظر الفحم الروسي ومنع سفنها من دخول الموانئ الأوروبية.

ودعت كييف، الأربعاء، سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة "فورا" وسط مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي على حوض دونباس، الذي أصبح الآن هدفا أساسيا للكرملين.

ونقلت وزارة الاندماج عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك قولها إن السلطات الإقليمية "تدعو السكان إلى مغادرة هذه الأراضي وبذل قصارى جهدهم لضمان أن تجري عمليات الإجلاء بطريقة منظمة".