محافظ دمياط تتابع أعمال رد الشيء لأصله في القرى والمراكز

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بأعمال رد الشيء لأصله، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء شركات المرافق ومديرية الطرق.

واستهلت "المحافظ" الاجتماع بالاطلاع على إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من شركات المرافق، والمبالغ المستحقة لديهم، وذلك بكل مركز ومدينة.

حيث أكدت "محافظ دمياط" على المتابعة الدورية لهذا الملف، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحصيل المستحقات من كل شركة، وفقاً للمواعيد التى تم الاتفاق عليها، مؤكدة أن يتم تحصيل قيمة تلك الأعمال للشوارع الداخلية من قبل الوحدات المحلية على أن تقوم كل وحدة بإعداد تصور ومقايسات للعمليات المقرر تنفيذها لتنفيذ أعمال رد الشئ لأصله فى أسرع وقت لصيانة الشوارع التي تعرضت لنواتج حفر وتطويرها بما يحقق استعادة المظهر الحضارى لها.

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية بمدينة دمياط، تابعت خلالها الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السيالة / بورسعيد بطول ٢.٥ كيلو متر.

وتفقدت الطريق الذى يشهد حالياً أعمال وضع طبقة الأساس تمهيدًا للرصف بالأسفلت، والتى تأتى ضمن مشروع كامل للتطوير وإنشاء جزيرة وسطى وساحات لانتظار السيارات وإحلال أعمدة الإنارة وتشجير الطريق، هذا وقد وجهت "المحافظ" بالتواصل مع قطاع الكهرباء للاسراع بأعمال نقل الاعمدة المتعارضة مع عمليات الرصف، مؤكدة على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمنطقة.

فيما وقد أكدت أيضاً على الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، والعمل وفقاً لاستراتيجية محددة لتحقيق السيولة المرورية بالطريق نظرًا لأهميته كمحور حيوي يربط بين طريقا الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" وطريق دمياط / بورسعيد.

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه قامت مستشفيات محافظة دمياط بتقديم الخدمات العلاجية لعدد ١١٥٦١٧٠ مريضا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢، حيث تم تقديم خدمات العناية المركزة لعدد 3075 مريضا بواقع 13830 يوم علاجي، وتقديم خدمة الحضانات لعدد 708 رضيع بواقع 4185 يوم علاجي، وتقديم خدمات غسيل الكلي لعدد 2265 مريضا بواقع عدد 24888 جلسة، وتقديم خدمات العيادات الخارجية لعدد 474144 مريضا وتقديم خدمات الاستقبال لعدد 101847 مريضا.