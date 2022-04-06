الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يرد على عقد امتحانات تجريبية في أعياد الأقباط

طارق شوقي
طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»: «الإخوة الاقباط من طلاب الاول والثاني الثانوي:هذا تدريب "اختياري" ولا نستطيع تغييره لضيق الوقت ونقدم هذا التدريب في وقت صعب استجابة لطلب الكثير من اولياء الامور».

وأضاف «شوقي»: «وبالتالي نعتذر عن هذا ولكن "لا يمكن تفاديه" وهو مجرد تدريب بلا درجات وليس الزاميا.يمكن للطلاب الاقباط في اولى او ثانية ثانوي حضور تدريب واحد وهو كافي».

 

وفي إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة ابنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/4/17 طبقًا للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

- تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- تبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

- المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة  للطلاب.

- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن  الأسئلة المقالية والموضوعية.

- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.

- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت.

 

 

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