محافظ المنيا يشهد استلام الدفعة التاسعة من صكوك لحوم الأضاحي

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تسلم مديرية الأوقاف بالمحافظة الدفعة التاسعة، من لحوم صكوك الأضاحي بواقع 4 أطنان ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية 26 طنا في ضوء الإسهام المجتمعي لوزارة الأوقاف، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف، على ان يتم توزيعها بنطاق 5 مراكز والقرى التابعة لهم وهم (العدوة – مغاغة – سما لوط -مطاي – بني مزار).

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد، الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور منال ابو سمره مقررة المجلس القومي للمرأة، والجهات المعنية.

وقال المحافظ، انه سيتم تسليم دفعة أخرى خلال الأسبوع القادم وسيتم توزيعها على باقي مراكز المحافظة، بإجمالي 4 أطنان، وذلك للوصول لأكبر عدد من الفئات المستحقة والمستهدفة من توزيع اللحوم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمشاركة الفعالة من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة السلع الغذائية للفئات الأكثر احتياجا.

شدد المحافظ، على ضرورة التأكد من وصول تلك اللحوم، للفئات المستحقة والمستهدفة وللأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، تحت إشراف مديري الإدارات الفرعية بالأوقاف، على ان يتم التنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي التضامن ومسئولي مديرية الأوقاف بنطاق المراكز المستهدفة، بالإضافة لمشاركة المجلس القومي للمرأة في أعمال توزيع تلك اللحوم.

من جانبه، قال الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، إنه سيتم استلام الأسبوع القادم 4 أطنان اخري لتصبح الكمية المستلمة 30 طنا من اللحوم، وسيتم توزيعها على باقي مراكز المحافظة، حرصا على تحقيق الأهداف المطلوبة وتوصيل اللحوم لأكبر عدد من المستفيدين من أهالي القري والمراكز المستهدفة.