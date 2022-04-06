الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب «تقسيم الميراث» فعاجله والده بطلقة من فرد روسي في سوهاج

عيار ناري
عيار ناري

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن صحة عامل أطلق عليه والده النيران بسبب الميراث في مركز المراغة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شطة المراغة يفيد بإصابة عامل بطلق ناري بالصدر عقب اعتداء والده عليه بسبب الخلاف على الميراث وتم نقل المصاب إلى المستشفى المركزي للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العماري، رئيس مباحث المديرية، والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد محمد عبدالسلام رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوصول "خالد أ أ ب" 45 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المراغة إلى المستشفى المركزي مصاباً بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى.

وبسؤاله اتهم والده "السيد. أ" 70 سنة، مزارع، بالاعتداء عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدته لرغبته فـي تقسيم ميراث والده في حياته، ورفض والده ذلك، فتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة بسوهاج النيران صحة الاستعلام مركز المراغة الميراث

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وائل لطفي

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