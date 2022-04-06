نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في ظل ارتفاع درجات الحرارة

تشهد البلاد ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

وتتسبب الحرارة المرتفعة تعب شديد لمرضى الجيوب الأنفية. وتقدم “الدستور” نصائح لهم للتعامل في تلك الأجواء، تتمثل في:

-شرب كمية كبيرة من السوائل خاصة المياه لأن ذلك يساعد على ترطيب الأنف والجسم بصفة عامة.

-استنشاق بخار دافيء لمدة خمس عشر دقايق ويكون مكون من مياه وملح.

-عمل كمادات مياه دافئة على الرأس.

-عمل مساج للجيوب الأنفية لأن ذلك يقلل إحساس الوجع.

-النوم على وسادة عالية لأن ذلك يقلل تجمع المخاط والاحتقان الذي يحدث أثناء النوم، مما يسبب الصداع.

-تجنب المهيجات مثل السجائر والمواد المسببة للحساسية وملوثات الهواء الأخرى التي تجعل أغشية الجيوب الأنفية تنتفخ وتزيد من حدة الصداع.

-الاتكاء بقطعة قماش دافئة على عينيك وأنفك يمكن أن يساعد في تدفئة الممرات الأنفية وتفكيك الإفرازات، لذلك يجب وضع منشفة أو قطعة قماش ساخنة على الجيوب الأنفية لمدة ثلاث دقائق تقريبًا، ثم ضع كمادة باردة على الجيوب الأنفية لمدة 30 ثانية والتبديل ثلاث مرات أخرى، وتكرار ذلك حوالي أربع مرات في اليوم.

-غسل الأنف باستمرار سواء بالماء الدافئ أو الماء وملح البحر فذلك يقلل المخاط الموجود في الأنف، ويقلل ضغط الجيوب الانفية ويكسر المخاط الثقيل ويسهل التخلص منه.

-غلق الأبواب والشبابيك في المنزل تجنبًا لدخول الأتربة التي تسبب المشاكل الصحية لمرضى الجيوب الأنفية.

-تجنب الخروج من المنزل في ظل تقلبات الطقس الشديدة لمنع أي مضاعفات صحية.

-تناول الأدوية الخاصة بمرضى الجيوب الأنفية سواء كانت أقراص أو بخاخات.

- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي لتقوية الجهاز المناعي بالجسم والحد من التعرض لأي مرض.

- تناول الماء بكثرة.