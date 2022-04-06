الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا في ترعة بالغربية

جريدة الدستور

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، إثر لهوه وسقوطه في ترعة أمام منزله بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى فى محافظة الغربية.

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتى، بمصرع طفل يدعى "آدم ص ى" يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك إثر سقوطه في الترعة المارة أمام منزله بالقرية أثناء لهوه.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الطفل إلى مشرحة المستشفى العام.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت تصريحًا بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

العقد الأول إحدى الترع دمنهور محافظة الغربية النيابة

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