«الصحة العالمية»: 99% من الناس يتنفسون هواء ملوثاً

قال الدكتور أحمد باسل اليوسفي، مدير مكتب صحة البيئة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن 99% من الناس يتنفسون هواء غير نظيف، كما أن هناك شخصين يتوفيان كل دقيقة أحدهما يتوفى نتيجة آثار التغيرات المناخية والتعرض للملوثات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لتسليط الضوء على يوم الصحة العالمي تحت شعار "كوكبنا ، صحتنا".

وأوضح أن أزمة المناخ تعد التهديد الأكبر للحياة لافتاً إلى أن المسؤولية ليست قاصرة على وزارات الصحة والبيئة وإنما على جميع أفراد المجتمع.

وذكر أن الجوائح ومنها جائحة كورونا تعد فرصة عظيمة للتعافى وخلق أنظمة صحية جديدة.