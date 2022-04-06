التحفظ على شخص لحيازته مليون صاروخ ألعاب نارية في الجمالية

قررت نيابة الجمالية التحفظ علي شخص لحيازته أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن قبل ترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم، وذلك 24 ساعة ذمة تحريات المباحث الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) باتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكانًا لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى مليون و100 ألف و250 صاروخا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.