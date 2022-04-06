الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على شخص لحيازته مليون صاروخ ألعاب نارية في الجمالية

ألعاب نارية
ألعاب نارية

قررت نيابة الجمالية التحفظ علي شخص لحيازته أكثر من مليون صاروخ ألعاب نارية داخل مخزن قبل ترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم، وذلك 24 ساعة ذمة تحريات المباحث الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) باتخاذ مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم مكانًا لتخزين كميات كبيرة من الألعاب النارية بقصد التصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر بداخله على 36 كرتونة تحوى كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام بإجمالى مليون و100 ألف و250 صاروخا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

نيابة الجمالية مليون صاروخ ألعاب نارية تحريات المباحث الجنائية شرطة الجمالية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

مدير «مكافحة الإدمان» يفجر مفاجأة حول «شوكولاتة الحشيش»

أخبار فاتتك| عرض ليفربول لصلاح وتعديل جداول امتحانات صفوف النقل

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

للمرة الأولى.. مستشفيات البحيرة خالية من مصابي «كورونا»

«تعليم القاهرة» توضح حقيقة مواعيد امتحانات النقل

«معلومات الوزراء»: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون