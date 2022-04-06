الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات المظلات

وزير الدفاع يلتقي
وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات المظلات

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي قوات المظلات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي قائد قوات المظلات، أكد خلالها على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مشيرًا إلى أن رجال المظلات سيظلون دائمًا فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم.

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وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات المظلات

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات، وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيدًا بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار.

كما استعرض الفريق أول محمد زكي تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائمًا تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلى مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مضيفًا أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذي يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة جميع التحديات داخليًا وخارجيًا.

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وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات المظلات

وأدار القائد العام حوارًا مع مقاتلي قوات المظلات تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيدًا بما لمسه من فهم واعٍ وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2nnf6dX_UsdSQmufbUzp1egukpMURaUI-oY7rnRke4b8NUxbLv262lbHc&v=wsVyQSWz9fc&feature=youtu.be

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