رئيس جامعة سوهاج يشكل لجنة لفحص شكوى أطباء النساء والتوليد

أصدر الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، قرارً بتشكيل لجنة ثلاثية تضم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب وعميد كلية الصيدلة؛ وذلك لفحص الشكاوى المقدمة من الأطباء المقيمين بقسم النساء والتوليد بـ"طب سوهاج".

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن شكوى من الأطباء المقيمين بقسم النساء والتوليد بكلية طب سوهاج، وردت إلى نقابة الأطباء أواخر مارس الماضي، والتي يتضررون فيها من عدم تعيينهم معيدين، رغم حاجة القسم الماسة للمعيدين نظرًا لأعباء العمل المتزايدة والتوسع في إنشاء مستشفى جامعي جديد في ظل عجز شديد بأعداد الأطباء.

وأضاف الأطباء بالشكوى أنهم الأعلى تقديرًا وأثبتوا حسن آدائهم خلال سنوات العمل بقسم النساء والتوليد و أصيبوا بفيروس كورونا أكثر من مرة خلال تأدية عملهم، مطالبين بتشكيل لجنة تتقصى وتحقق في طلباتهم في ضوء احتياجات قسم النساء والتوليد من المعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس.

ونوه بأنه والدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، تواصلا مع الدكتور مصطفى عبد الخالق في حينها، وتناقشا معه في الشكوى ووعد رئيس الجامعة بدراستها، مشيرًا إلى عرض الشكوى على د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي و أضاف أنه تواصل مع د.حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذي أبدى تفهمًا لمطالب الأطباء و أكد على متابعته لشكواهم، و و جه د.أحمد حسين الشكر لوزير التعليم العالي و أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاهتمامهما بشكاوى ومشكلات شباب الأطباء، و طالب د.أحمد حسين شيوخ المهنة و أساتذة كليات الطب بتقديم المزيد من الدعم لشباب الأطباء و التي تسعى كل جهات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية لتحفيزهم للعمل داخل مصر.

و أعلن مقرر لجنة الإعلام أن رئيس جامعة سوهاج تواصل أمس الثلاثاء مع نقابة الأطباء وأحاطها علمًا بصدور قراره بتكشيل لجنة ثلاثية برئاسة د.حسان حمدي نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و عضوية كل من د. أسامة رشاد الشريف عميد كلية طب سوهاج و د.مجدي أمين القاضي عميد كلية الصيدلة، وأكد رئيس الجامعة أن اللجنة ستفحص شكاوى الأطباء المقيمين بقسم النساء و التوليد بطب سوهاج في ضوء احتياجات القسم و الخطة الخمسية المعتمدة للتعيينات و المتاح من أعداد هيئة التدريس بالقسم، و أشار د.مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن اللجنة ستضع تقريرها بحد أقصى يوم الأحد 10 أبريل.

ووجه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، الشكر إلى رئيس جامعة سوهاج، على استجابته المحمودة لمطالب أبناءه من الأطباء، كما أكد نقيب الأطباء أن النقابة تسعى دائمًا للتواصل المباشر مع المسؤولين بجميع الجهات إيمانًا بفاعلية التواصل المباشر في حل مشكلات الأطباء، وسرعة تذليل أية معوقات.