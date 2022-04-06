الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تتوقع من الهند خفض مشترياتها من المعدات العسكرية الروسية

لويد أوستن
لويد أوستن

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده تتوقع أن تقلص الهند مشترياتها من المعدات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن واشنطن "لا تعتقد أن هذه المشتريات في مصلحة نيودلهي".

في شهادته أمام الكونجرس، قال أوستن: "نواصل العمل مع (الهند) للتأكد من أنهم يتفهمون، نعتقد أنه ليس من مصلحتهم استمرار الاستثمار في المعدات الروسية".

وأضاف: "مطلبنا للمضي قدما هو تقليص أنواع المعدات التي يستثمرون فيها و التطلع إلى زيادة الاستثمار في أنواع الأشياء التي ستجعلنا نستمر في التوافق".

ويستخدم الجيش الهندي مجموعة متنوعة من الأسلحة الروسية الصنع، بما في ذلك أنظمة الصواريخ و الدبابات و مدافع المدفعية، ووقع على صفقات إضافية تشمل شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس 400".

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