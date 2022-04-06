الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تؤكد على ضرورة إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل

السعودية
السعودية

أكدت المملكة العربية السعودية، أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء في كلمة المملكة أمام هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح (UNDC) في دورة العام 2022، المنعقدة اليوم في نيويورك، التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة المستشار محمد العتيق.

وقال "العتيق"، إن المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاثة (نزع السلاح، وعدم الانتشار، و الاستخدامات السلمية)، ولقد سارعت المملكة إلى الانضمام إلى المعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة.

وأكد المستشار "العتيق"، مجددًا أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصورًا في الأغراض السلمية وعدم استخدام تقنيات الفضاء في الأغراض غير السلمية أو لتطوير التقنيات التي تستخدم في الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أن الاتفاقات الدولية ذات الصلة قامت بدور إيجابي من أجل تعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتنظيم الأنشطة والسلوكيات فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن الفضاء الخارجي يعد ملكية عامة للإنسانية، ويجب ألا تؤدي المساعي الرامية لضبط الفضاء الخارجي إلى تقييد الحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

الامم المتحدة الشرق الأوسط سعودي المملكة العربية السعودية المملكة العربية الاسلحة النووية الانتشار النووي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

تونس: تصريحات الرئيس التركى «تدخل غير مقبول»

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

فطار اليوم الخامس من رمضان 2022.. طريقة عمل الكفتة المشوية والمكرونة الحمراء

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون